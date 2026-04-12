Москва12 апр Вести.В текущем году Национальная система платежных карт (НСПК) планирует ввести новое требование к российским банкам в рамках борьбы с мошенничеством. Об этом пишет издание "Коммерсант".

По данным журналистов, НСПК рассматривает возможность ввести несколько пороговых уровней фродовых операций. Сейчас, как напомнило издание, действует базовый порог, после которого наступают санкции: сумма мошеннических операций достигает 1 миллиона рублей в месяц и составляет 0,05% от общего оборота по картам банка.

Согласно инициативе, второй порог предполагается установить на уровне более 10 миллионов рублей и 0,02% мошеннических операций, третий – более 50 миллионов рублей и 0,01% аналогичных операций.

При превышении любого из установленных порогов участник попадает под контроль НСПК, аналогичные критерии контроля планируется ввести в СБП рассказали "Коммерсанту" в НСПК

Ранее руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков рассказал, что в России с 1 июля текущего года введут обязательное указание идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей. По его словам, мера необходима для противодействия дропперству.