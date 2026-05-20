Эксперт Гмыря: с 2027 года банки обратят внимание на счета свыше 2,4 млн рублей

С 2027 года банки обратят внимание на банковские счета свыше 2,4 млн рублей Эксперт Гмыря: с 2027 года банки обратят внимание на счета свыше 2,4 млн рублей

Москва20 мая Вести.С начала следующего года банковские счета с годовым оборотом более 2,4 миллиона рублей окажутся в зоне повышенного внимания контролирующих органов.

Об этом сообщил глава комитета по страхованию Ассоциации экспортеров и импортеров, основатель "Агентства по управлению рисками ООО "Секвойя Групп" Максим Гмыря в интервью агентству "Прайм".

Эксперт пояснил, что клиенты, чей объем операций за двенадцать месяцев превысит указанный порог, будут попадать под усиленное наблюдение со стороны финансовых организаций.

В рамках системного противодействия мошенническим схемам на базе платформы "Антидроп" с 2027 года планируется ввести норму об обязательной привязке индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) ко всем банковским счетам и вкладам.

По оценке Гмыри, для граждан с прозрачными и легальными доходами данные изменения пройдут практически незаметно. В то же время он подчеркнул, что основной удар придется "дропперов", лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью, и тех, кто уклоняется от налоговых обязательств.

Специалист также уточнил ситуацию для лиц, осуществляющих регулярный сбор денежных средств на общественные или благотворительные нужды. Он отметил, что таким пользователям будет достаточно при необходимости разъяснить банку происхождение и целевое назначение поступающих переводов.

Кроме того, Гмыря обратил внимание на расширение возможностей автоматизированных систем по выявлению подозрительной активности на начальных этапах. В частности, поводом для запроса со стороны банка о легальности средств может послужить большое количество систематических мелких транзакций.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для борьбы с дропперами нужны жесткие меры, российским банкам следует дать расширенные полномочия.