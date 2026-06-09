Госдума ограничила количество банковских карт у граждан до 20 Госдума ограничила максимальное число банковских карт на одного человека

Москва9 июн Вести.Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий максимальное число банковских карт для одного человека до 20.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2025 года и рассмотрен в первом чтении в феврале 2026 года​​​. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

Законом предусматривается создание единой системы учета банковских карт. Согласно нововведениям, банки будут обязаны вносить в систему ИНН клиентов, информацию о количестве имеющихся у них платежных карт и номера этих карт. Теперь банки должны будут сверяться с системой при оформлении новой карты, чтобы убедиться, что клиент не превысит лимит.