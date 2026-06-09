Москва9 июн Вести.Госдума во вторник приняла законопроект о борьбе с кибермошенничеством, который вводит так называемые "детские" сим-карты.

Проект принят во втором и третьем чтении в рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству.

Принятый закон предполагает, что родители получат право уведомлять операторов связи о передаче сим-карты детям. Согласно закону, правила оказания услуг по "детским" сим-картам установит правительство.

Ранее в проекте было прописано, что родители обязаны уведомлять операторов связи о передаче сим-карт несовершеннолетним, однако позднее обязанность заменили на право. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко говорил, что такое уведомление может быть актуально, если родители хотят ограничить платные подписки или настроить фильтрацию контента для своего ребенка.