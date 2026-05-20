Москва20 маяВести.Уведомление операторов связи о передаче сим-карт несовершеннолетним будет необязательным для родителей. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
По его словам, которые приводит ТАСС, в законопроекте о борьбе с кибермошенничеством авторы сохранили норму о детских сим-картах, но не в обязательном порядке.
То есть родители сами решат, нужно ли информировать оператора о передаче сим-карты ребенкуобъяснил Григоренко
Вице-премьер назвал актуальным уведомление оператора в том случае, когда родители хотят ограничить платные подписки или настроить фильтрацию контента.
Ранее законопроект предполагал обязательное информирование оператора связи при передаче сим-карт несовершеннолетним.
Григоренко также рассказал, что правительство разработало пакет законодательных мер, направленных на пресечение использования злоумышленниками "одноразовых" сим-карт.