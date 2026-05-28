Москва28 маяВести.Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский рассказал, что обязанность сообщать оператору о передаче сим-карты и абонентского номера детям заменили на право, передает ТАСС.
Норма закреплена во второй редакции законопроекта по борьбе с мошенниками. В версии первого чтения за абонентом закреплялась такая обязанность.
Поправками мы заменили обязанность сообщить о такой передаче на правосказал депутат
Глава комитета пояснил, что по задумке редакции первого чтения информация передавалась бы для последующей фильтрации контента по возрастным ограничениям.