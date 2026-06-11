Депутат Ким: родителей надо уведомлять о подозрительных звонках на номера детей

Родителям могут начать сообщать о подозрительных звонках их детям Депутат Ким: родителей надо уведомлять о подозрительных звонках на номера детей

Москва11 июн Вести.Родителей следует уведомлять о подозрительных звонках, которые могут поступать на номера их детей, такую инициативу озвучила в интервью РИА Новости депутат Госдумы Марина Ким. Она также предложила ввести ответственность за противоправные дипфейки.

Что я считаю приоритетным на законодательном уровне: защита ребенка в цифровом контуре связи​​​. Логична проработка механизмов, когда родитель получает уведомление о нетипичной активности по номеру ребенка - подозрительных звонках, операциях указала депутат

По ее словам, технологии, которые злоумышленники используют против детей, должны работать на защиту последних.

Кроме того, Ким заявила, что в настоящее время нужны быстрые и необратимые меры в ситуации с подделкой голоса и лица реального человека, вовлечением детей в мошеннические схемы, фабрикацией порочащего контента. Пло словам депутата, в Госдуме идет работа по формированию третьего пакета мер против кибермошенников с упором на дипфейки.