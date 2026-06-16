Россиян предупредили об опасности записи голоса мошенниками Сенатор Шейкин: запись голоса могут использовать для создания дипфейков

Москва16 июн Вести.Записанный во время телефонного разговора голос человека мошенники могут использовать для создания дипфейков и других схем социальной инженерии. Об этом в беседе с RT рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

При этом сенатор подчеркнул, что само по себе слово "да" или короткая голосовая запись обычно не позволяют злоумышленникам получить доступ к банковскому счету, оформить кредит или подтвердить финансовую операцию.

Реальный риск в другом: мошенники могут применить ее в рамках социальной инженерии предупредил Шейкин

По его словам, злоумышленники способны использовать запись для создания голосового дипфейка, чтобы от имени человека обращаться к его родственникам, коллегам или руководству с просьбами перевести деньги, передать данные или выполнить определенные действия.

Кроме того, мошенники могут использовать факт записи голоса как инструмент психологического давления. Например, убеждать жертву, что ее голос уже якобы использовали для оформления доверенности, доступа к сервисам или кражи биометрических данных.

Сенатор отметил, что основная опасность заключается не в самом произнесенном слове, а в том, что человека могут заставить самостоятельно совершить выгодные мошенникам действия. Он порекомендовал немедленно прекращать разговор, если собеседник просит повторять необычные фразы, называть коды из СМС или выполнять сомнительные действия в приложениях и сервисах.

После таких звонков Шейкин советует самостоятельно связываться с банком, ведомством или организацией по официальным контактам для проверки информации.