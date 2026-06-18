Москва18 июн Вести.Мошенники могут сгенерировать почти любую фразу от имени человека, если у них есть образец его голоса. Об этом сообщил главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

В разговоре с RT он заявил, что злоумышленники могут собирать образцы голоса из чего угодно — звонков, голосовых сообщений, видео и любых других источников. Затем эти данные могут использоваться для генерации почти любой фразой от имени человека.

Для обычного человека это означает следующее: даже если вы никогда не говорили мошенникам "да", "согласен" или "подтверждаю", это уже не гарантирует безопасность объяснил Зыков

Специалист добавил, что современные системы могут сгенерировать фейковые фразы при наличии нескольких минут качественной записи голоса.

Ранее эксперты назвали пять признаков фейковых отзывов на маркетплейсах.