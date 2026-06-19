Мошенники используют жадность граждан для кражи их средств Эксперт Лебедев: мошенники пользуются жадностью граждан для кражи их средств

Москва19 июн Вести.Мошенники часто пользуются такими человеческими пороками, как жадность. Например, предлагают своим жертвам легкие способы заработка. Об этом ИС "Вести" рассказал эксперт по информационной безопасности Анатолий Лебедев.

Он добавил, что еще одной схемой мошенников является предложение дешевого VPN-сервиса.

Людям предлагают легкий способ заработать. Люди на это ведутся. Это всегда было, есть и будет в природе человеческой. И тут вот идет такая борьба меча и щита, и мошенники всегда будут впереди в этом плане. … Или вот когда ограничения начали вводить, велись на фальшивые предложения по VPN рассказал Лебедев

Ранее главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков объяснил, зачем мошенники пытаются собирать голоса граждан. По его словам, имея образец голоса, злоумышленники могут подделать почти любую фразу от имени человека.