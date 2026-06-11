Москва11 июн Вести.Телефонных и интернет-мошенников нередко можно распознать по характерным фразам и сценариям общения. Об этом KP.RU рассказал руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта "Моифинансы.рф" Дмитрий Модель.

По словам эксперта, главная задача злоумышленников – вызвать у человека сильные эмоции: страх, тревогу, чувство срочности или, наоборот, заинтересованность в легком заработке. В таком состоянии люди чаще принимают необдуманные решения и следуют указаниям незнакомцев.

Как отметил Модель, особенно распространены схемы, связанные с банковскими счетами и кредитами. Мошенники сообщают о якобы подозрительной активности по счету, блокировке карты, оформленной заявке на кредит или необходимости срочно перевести деньги на "безопасный счет". Также аферисты нередко предлагают участие в инвестиционных проектах с гарантированной доходностью и присылают ссылки на сомнительные платформы.

Эксперт обратил внимание, что популярностью пользуются и схемы, связанные с государственными услугами и социальными выплатами. Злоумышленники сообщают о несуществующих штрафах, налоговых задолженностях или положенных пособиях, после чего просят перейти по ссылке, ввести личные данные или назвать коды подтверждения.

По словам Моделя, часто мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Жертве могут сообщить, что родственник попал в беду или стал фигурантом уголовного дела, а затем потребовать деньги или выполнение определенных действий. Насторожить должны и заявления о якобы причастности человека к незаконной деятельности.

Отдельно эксперт выделил схемы в сфере ЖКХ, медицины и мобильной связи. Аферисты предлагают заменить ключи от домофона, вступить в домовой чат, переоформить полис ОМС или подтвердить данные для сохранения номера телефона. Как подчеркнул Модель, настоящие организации не требуют для этого сообщать коды из СМС или переходить по подозрительным ссылкам.

Кроме того, мошенники используют фальшивые опросы, неожиданные доставки подарков и знакомства в интернете. Под предлогом получения приза, подтверждения доставки или выгодных инвестиций они пытаются получить доступ к личным данным и аккаунтам пользователей.

Главным признаком мошенничества, заключил Модель, остается давление на человека и требование действовать немедленно. Если незнакомец торопит с решением, просит назвать код из СМС, перейти по ссылке или перевести деньги, разговор следует прекратить и самостоятельно связаться с организацией по официальным каналам связи.

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