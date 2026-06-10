Названы три слова, которые нельзя говорить незнакомцам по телефону

Эксперт назвала три слова, которые нельзя говорить мошенникам по телефону Названы три слова, которые нельзя говорить незнакомцам по телефону

Москва10 июн Вести.Руководитель онлайн-проекта "Перезвони сам" департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина предупредила: три простых слова в разговоре с неизвестными могут обернуться потерей денег. Речь идет о словах "да", "подтверждаю" и "согласен". Об этом она рассказала агентству РИА Новости.

По словам эксперта, аферисты могут вырезать их из записи разговора и вставить в нужный контекст, например, для голосового подтверждения операции в банке. Современные технологии позволяют склеить отдельные слова в целую фразу вроде "да, я подтверждаю перевод". Человек даже не поймет, как его собственное "да" дало злоумышленникам доступ к счетам.

В разговоре с мошенником ваше собственное слово может стать оружием против вас… Слова "да", "подтверждаю", "согласен" - их могут вырезать из контекста и использовать для голосового подтверждения операций от вашего имени, например, в банке цитирует слова Валентины Шилиной РИА Новости

Лучшая тактика, по мнению эксперта, - ничего не говорить, кроме одной фразы: "Я сейчас перезвоню сам". А сразу после этого положить трубку.