Москва10 июнВести.Руководитель онлайн-проекта "Перезвони сам" департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина предупредила: три простых слова в разговоре с неизвестными могут обернуться потерей денег. Речь идет о словах "да", "подтверждаю" и "согласен". Об этом она рассказала агентству РИА Новости.
По словам эксперта, аферисты могут вырезать их из записи разговора и вставить в нужный контекст, например, для голосового подтверждения операции в банке. Современные технологии позволяют склеить отдельные слова в целую фразу вроде "да, я подтверждаю перевод". Человек даже не поймет, как его собственное "да" дало злоумышленникам доступ к счетам.
В разговоре с мошенником ваше собственное слово может стать оружием против вас… Слова "да", "подтверждаю", "согласен" - их могут вырезать из контекста и использовать для голосового подтверждения операций от вашего имени, например, в банкецитирует слова Валентины Шилиной РИА Новости
Лучшая тактика, по мнению эксперта, - ничего не говорить, кроме одной фразы: "Я сейчас перезвоню сам". А сразу после этого положить трубку.