Эксперт предупредил об опасности развернутых ответов в разговоре с мошенниками Эксперт Кузьменко: развернутые ответы в телефонном разговоре с мошенником опасны

Москва19 июн Вести.При разговоре с телефонными мошенниками эксперт советует избегать развернутых ответов. Как рассказал в беседе с RT руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, опасны не только очевидные слова вроде "я согласен" или "да, подтверждаю", но и любые развернутые ответы, из которых можно вычленить голосовой слепок пользователя.

Кузьменко отметил, что единственный верный способ избежать таких рисков — не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

Вам звонят якобы из колл-центра, просят ответить на несколько вопросов, а в конце говорят: "Нам нужно ваше согласие на продолжение разговора, вы согласны?" Вы отвечаете "да", и этого достаточно, чтобы под вашу голосовую подпись подогнали любой текст пояснил Кузьменко

По словам эксперта, лучше вообще не вступать в диалог с незнакомыми абонентами. Кузьменко советует не произносить ни "да", ни "нет", ни "алло", так как их можно вырезать и использовать как образец голоса.

Ранее научный руководитель научно-образовательного центра по правам человека МГЮА им. Кутафина Татьяна Москалькова рассказала, как обезопасить себя от телефонных и интернет-мошенников.