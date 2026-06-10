Эксперт объяснил, зачем мошенники делают "немые" звонки и как не попасться

Молчат в трубке — проверяют вас: правила безопасности при "немых" звонках Эксперт объяснил, зачем мошенники делают "немые" звонки и как не попасться

Москва10 июн Вести.Автоматизированные системы обзвона совершают миллионы вызовов в день, и значительная часть из них — так называемые "немые" звонки, когда на другом конце никто не отвечает. Короткий гудок и молчание — на первый взгляд безобидная ситуация, но специалисты предупреждают: это элемент организованной криминальной инфраструктуры, использующей подтверждение активности номера для последующих мошенничеств.

Злоумышленникам не нужно, чтобы вы что‑то сказали. Им нужно подтверждение, что номер активен, что на него отвечает живой человек, что к этому номеру можно вернуться позже с более серьёзным разговором пояснил RT кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский

После таких "проверочных" вызовов абонента могут настигнуть уже целенаправленные звонки от якобы "сотрудников безопасности банка", "полицейских" или "операторов сотовой связи", которые звучат убедительно и преследуют цель выведать персональные данные или получить платный обратный вызов.

По словам Двилянского, современные автоматические системы способны фиксировать и анализировать короткие фразы — "Да", "Алло", "Кто это?" — и в теории этот аудиопрофиль можно использовать для создания голосовых клонов или подделки согласий, хотя в практической деятельности мошенники чаще ограничиваются подтверждением активности номера.

Эксперт отдельно отметил уязвимость пожилых людей: пенсионер, получив несколько звонков с неизвестных номеров, может начать беспокоиться, перезванивать, вступать в диалог, а это уже прямой путь к первому контакту с мошенником.

Специалисты дают простые рекомендации: не перезванивать на "немые" номера и при желании блокировать такие контакты.

Для вашей безопасности после немого звонка не стоит ничего предпринимать. Не нужно перезванивать на этот номер — это лишь даст мошенникам дополнительную информацию. Положите трубку и (при желании) заблокируйте контакт советует Дивлянский

Помимо этого, эксперты рекомендуют не сообщать персональные данные по телефону, не вводить коды из SMS по просьбе незнакомых абонентов и сразу связываться со своим банком через официальные каналы при появлении сомнений.