Москва11 июн Вести.Мошенники продолжают предпринимать всяческие попытки обмануть россиян и используют для этого различные уловки. Однако, есть фразы, которые могут выдать афериста. Главные словесные маркеры мошенников назвал руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта "Моифинансы.рф" Дмитрий Модель.

В беседе с KP.RU он отметил, что жертва может попасть на крючок злоумышленника, если не успеет критически оценить происходящее, поскольку волнение, тревога и паника подталкивают к действиям, а не к размышлениям.

Для минимизации риска необходимо с осторожностью относиться к любой входящей информации, но, если разговор с незнакомцем все же состоялся, важно не упустить из виду определенные фразы и сценарии, к которым прибегают злоумышленники.

Если звонивший представляется сотрудником банка или госслужащим, то стоит насторожиться, услышав от него такие фразы, как: "По вашему счету замечена подозрительная активность", "Счет заблокирован", "От вашего имени поступила заявка на кредит", "Отправьте деньги на безопасный счет". Предложения выгодных инвестиций, а также последний день для подачи заявления, на которое собеседник сразу же предлагает прислать ссылку также является ловушкой.

Человек должен насторожиться, если его пытаются торопить и запугать. Настоящие сотрудники банков никогда не попросят коды из сообщений и не будут призывать человека перевести свои сбережения на "безопасный счет". А все важные уведомления можно посмотреть в личном кабинете "Госуслуг" или ФНС.

Также должно насторожить, если вам предлагают переключить звонок на сотрудника другого госоргана. Например, если "следователь" хочет соединить вас с "сотрудником ЦБ", то это гарантированный признак аферы.

Также мошенники часто могут представляться соседями и говорить о затоплении, после чего также пытаться подсунуть жертве ссылку для ввода банковских данных. Вешать трубку нужно сразу и тогда, когда звонивший предлагает "продлить полис ОМС". Это обман, поскольку все полисы ОМС бессрочные и их не требуется продлевать или менять.