Названы главные фразы и слова, по которым можно распознать мошенника "Вестник Киберполиции": псевдоофициальные термины выдают мошенников

Москва31 мая Вести.Мошенники, обманывая россиян, продолжают использовать псевдоофициальные термины и другие формулировки, которые создают у человека ощущение срочности, законности и участия в операции. Об этом сообщает в соцсети "Вконтакте" "Вестник Киберполиции России", который ведет УБК МВД РФ.

Общая особенность подобных терминов — создание у человека ощущения участия в сложной "государственной процедуре", где нельзя спорить, медлить или перепроверять информацию говорится в материале

В "Вестнике Киберполиции" уточнили, что чем более необычно и официально звучит формулировка, тем выше вероятность того, что с вами общается мошенник.

В материале приводятся примеры таких формулировок:

- "безопасный счет" (мошенники используют данный несуществующий термин, чтобы убедить россиян перевести туда деньги, но на самом деле таких специальных счетов для перевода средств граждан нет);

- "дистанционный обыск" (уточняется, что такой процедуры на самом деле не существует, правоохранители не просят показать квартиру через веб-камеру);

- "декларация наличных средств" (мошенники используют такую формулировку, пытаясь убедить россиян передать деньги курьеру или перевести их на счета злоумышленников, однако на самом деле не существует обязательной "декларации" личных средств при проверках, уголовных делах или для "защиты от мошенников");

- "внештатный сотрудник фельдъегерской службы" (на самом деле, как уже ранее сообщали в "Вестнике Киберполиции", Государственная фельдъегерская служба не занимается перевозкой личных средств россиян и вообще не занимается работой с гражданами);

- "зеркальный кредит" (злоумышленники просят собеседника оформить кредит якобы для перекрытия предыдущего займа, но на самом деле оформление нового кредита не защищает от мошеннических действий);

- "спецячейка Центробанка", "защищенная банковская ячейка" (мошенники используют такие формулировки, убеждая россиян передать туда деньги якобы на хранение, но на самом деле таких специальных ячеек для хранения средств граждан не существует);

- "встречный перевод", "гарантийный платеж", " верификационный депозит", "оплата антифрод-проверки"," оплата конвертации" (человеку предлагают внести определенную сумму якобы для получения выигрыша или дохода от инвестиций и других источников).

Ранее "Вестник Киберполиции" предупреждал, что мошенники выманивают данные россиян под предлогом отключения горячей воды.