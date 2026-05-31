В МВД назвали термины, которые чаще всего используют мошенники МВД РФ: мошенники чаще всего используют псевдоофициальные термины для обмана

Москва31 мая Вести.Телефонные мошенники чаще всего используют псевдоофициальные термины, чтобы запутать жертву, а также создать ощущение срочности и законности происходящего. Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Мошенники продолжают использовать псевдоофициальные термины и несуществующие "процедуры", которые должны создать у человека ощущение срочности, законности и участия в "специальной операции" сказано в сообщении в Telegram-канале управления

Среди самых распространенных слов-ловушек у мошенников: "безопасный счет", "внештатный сотрудник фельдъегерской службы", "спецячейка Центробанка" или "защищенная банковская ячейка", "встречный перевод". Цель использования всех этих наименований - создание у человека ощущения участия в сложной государственной процедуре, при которой нельзя спорить, медлить или перепроверять информацию. Чем официальнее звучит формулировка, тем выше вероятность, что она выдумана мошенником, говорится в публикации.

Также аферисты используют в разговоре названия несуществующих процедур: "дистанционный обыск", "декларация наличных средств", "зеркальный кредит" или "встречный перевод". Все эти процедуры - вымышленные, так как сотрудники правоохранительных органов не проводят подобные действия по видеосвязи, через мессенджеры или по телефону.