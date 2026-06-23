Москва23 июн Вести.Мошенники все чаще используют тему пенсионных накоплений для обмана россиян, играя на недостаточной осведомленности граждан о работе пенсионной системы. Об этом KP.RU заявил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

По словам эксперта, злоумышленники нередко представляются сотрудниками Социального фонда России, негосударственных пенсионных фондов или других государственных структур. Они сообщают жертвам о якобы существующей угрозе потери накоплений и требуют срочно перевести средства в "более надежный" фонд.

Для усиления доверия аферисты используют профессиональную терминологию, ссылаются на изменения в законодательстве и оказывают психологическое давление, настаивая на немедленном принятии решения.

После этого мошенники пытаются получить конфиденциальные данные гражданина – коды из СМС, сведения банковских карт или доступ к аккаунту на портале "Госуслуги". Получив такую информацию, злоумышленники могут оформить от имени жертвы различные заявления или получить доступ к ее финансам.

Как отметил Ульянов, успех подобных схем во многом связан с недостатком знаний людей о пенсионных накоплениях и механизмах их управления.

Эксперт рекомендовал по всем вопросам, связанным с пенсией, обращаться напрямую в Социальный фонд или свой негосударственный пенсионный фонд через официальные каналы связи. Также он посоветовал не принимать поспешных решений, не сообщать посторонним личные данные и обязательно консультироваться с близкими при возникновении сомнений.

По словам аналитика, любые попытки запугать человека возможной потерей средств или заставить его действовать немедленно являются одним из главных признаков мошенничества.