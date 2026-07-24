Эксперт объяснил, как россиян обманывают под предлогом "аннулирования стажа" Эксперт Алабин дал инструкции при звонке от аферистов про "аннулирование стажа"

Москва24 июл Вести.Руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин рассказал, как противостоять мошенникам, которые пугают потерей трудового стажа. Его слова приводит KP.RU.

В материале издания сказано, что мошенники осваивают новую психологическую уловку, чтобы получить доступ к персональным данным россиян. На этот раз аферисты звонят или пишут в мессенджеры якобы от лица Социального фонда РФ (СФР) или Федеральной налоговой службы (ФНС) и заявляют, что якобы из-за технического сбоя трудовой стаж собеседника аннулирован. Жертве внушают, что теперь она может лишиться пенсии и всех положенных пособий. Аферисты предлагают срочно "исправить ошибку" или оформить компенсацию, а для этого просят продиктовать код из СМС для входа на "Госуслуги" или реквизиты банковской карты.

Эксперт Роман Алабин пояснил, что появляется все больше сообщение о попытках такой аферы.

Схема не нова — это очередная вариация, призванная ввести человека в стрессовое состояние уведомлением о наступлении каких-то негативных событий рассказал Алабин

Эксперт уточнил, что стресс и паника из-за "потери стажа" заставляют человека выдавать конфиденциальные данные.

Алабин напомнил главные правила защиты:

Необходимо помнить, что любые официальные уведомления от ФНС и СФР приходят исключительно в личный кабинет на портале "Госуслуг", а не в мессенджеры и не по телефону.

При звонке от ведомства и возникновении сомнений следует положить трубку и перезвонить в ведомство по официальному номеру, который можно найти на официальном сайте.

Нужно помнить, что аннулирование стажа или начисление компенсаций по телефону невозможно в принципе. Выплаты не производятся по реквизитам карт, названным при звонке.

Следует не забывать, что государственные структуры никогда не запрашивают коды доступа в устной форме. Любые данные, которые могут пригодиться этим ведомствам о человеке, у них уже есть.

Проверить свой стаж можно самостоятельно в любой момент на портале "Госуслуги", не дожидаясь звонков от "доброжелателей".

Ранее в Роскачестве предупредили, что попытки перехитрить мошенников или подшутить над ними могут привести к мести со стороны аферистов, целью которой будут не деньги, а стремление доставить жертве как можно больше проблем.