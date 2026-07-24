Москва24 июлВести.Руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин рассказал, как противостоять мошенникам, которые пугают потерей трудового стажа. Его слова приводит KP.RU.
В материале издания сказано, что мошенники осваивают новую психологическую уловку, чтобы получить доступ к персональным данным россиян. На этот раз аферисты звонят или пишут в мессенджеры якобы от лица Социального фонда РФ (СФР) или Федеральной налоговой службы (ФНС) и заявляют, что якобы из-за технического сбоя трудовой стаж собеседника аннулирован. Жертве внушают, что теперь она может лишиться пенсии и всех положенных пособий. Аферисты предлагают срочно "исправить ошибку" или оформить компенсацию, а для этого просят продиктовать код из СМС для входа на "Госуслуги" или реквизиты банковской карты.
Эксперт Роман Алабин пояснил, что появляется все больше сообщение о попытках такой аферы.
Схема не нова — это очередная вариация, призванная ввести человека в стрессовое состояние уведомлением о наступлении каких-то негативных событийрассказал Алабин
Эксперт уточнил, что стресс и паника из-за "потери стажа" заставляют человека выдавать конфиденциальные данные.
Алабин напомнил главные правила защиты:
- Необходимо помнить, что любые официальные уведомления от ФНС и СФР приходят исключительно в личный кабинет на портале "Госуслуг", а не в мессенджеры и не по телефону.
- При звонке от ведомства и возникновении сомнений следует положить трубку и перезвонить в ведомство по официальному номеру, который можно найти на официальном сайте.
- Нужно помнить, что аннулирование стажа или начисление компенсаций по телефону невозможно в принципе. Выплаты не производятся по реквизитам карт, названным при звонке.
- Следует не забывать, что государственные структуры никогда не запрашивают коды доступа в устной форме. Любые данные, которые могут пригодиться этим ведомствам о человеке, у них уже есть.
Проверить свой стаж можно самостоятельно в любой момент на портале "Госуслуги", не дожидаясь звонков от "доброжелателей".
Ранее в Роскачестве предупредили, что попытки перехитрить мошенников или подшутить над ними могут привести к мести со стороны аферистов, целью которой будут не деньги, а стремление доставить жертве как можно больше проблем.