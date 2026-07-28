В МФЦ рассказали о новой схеме обмана с "аннулированием трудового стажа" МФЦ: мошенники используют новую схему обмана с "аннулированием трудового стажа"

Москва28 июл Вести.Мошенники используют новую схему обмана с "аннулированием трудового стажа", чтобы получить доступ к личным кабинетам граждан на портале "Госуслуги". Об этом сообщил МФЦ России.

Мошенники звонят или отправляют сообщения, представляясь сотрудниками Социального фонда России или Федеральной налоговой службы. Они сообщают, что якобы из-за технического сбоя был аннулирован трудовой стаж, из-за чего человек может лишиться будущей пенсии или социальных выплат. Затем предлагают "исправить ошибку" или "оформить компенсацию" говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В ходе мошеннической схемы аферисты просят назвать код из СМС, данные банковской карты или другую конфиденциальную информацию, благодаря чему получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах" или банковским сервисам.

Граждан призвали быть более бдительными. При поступлении подобного звонка или сообщения нельзя сообщать коды из СМС и персональные данные, необходимо завершить разговор, проверить информацию через портал "Госуслуги", а при необходимости обратиться в ближайший МФЦ.

В МФЦ также напомнили, что государственные органы не сообщают об аннулировании трудового стажа по телефону или в мессенджерах, не запрашивают коды подтверждения из СМС, пароли или реквизиты банковских карт.