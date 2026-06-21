Депутат рассказал о новой схеме мошенничества со звонками о службе по контракту Депутат Панеш: мошенники обманывают россиян, предлагая по телефону контракт с МО

Москва21 июн Вести.Мошенники придумали новый способ обмана. Они обзванивают россиян с предложением якобы о службе по контракту, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш.

По его словам, стандартно звонок начинается с фразы: "Здравствуйте, вы ранее интересовались службой по контракту". После этого злоумышленники выясняют все необходимые данные, просят назвать код из СМС для "подтверждения личности", а затем следует — доступ к банковским приложениям, в итоге — кредиты и потерянные деньги.

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Панеш предупредил, что любой звонок на эту тему, поступающий без запроса, — это обман. Никто не ведет набор таким образом. Депутат отметил, что в случае, когда в телефонном разговоре кто-то попросил назвать код, нужно сразу же положить трубку и проверить банковские счета.

Ранее юрист Иван Соловьев сообщил, что использование QR-кодов для доступа к аккаунтам на "Госуслугах" стало одной из распространенных мошеннических схем.