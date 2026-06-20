Россиян предупредили о схемах мошенников с QR-кодами Юрист Соловьев: мошенники начали обманывать россиян через подделку QR-кодов

Москва20 июн Вести.Использование QR-кодов для доступа к аккаунтам на "Госуслугах" стало одной из распространенных мошеннических схем. Об этом предупредил юрист Иван Соловьев.

В разговоре с РИА Новости он отметил, что злоумышленники раскладывают по почтовым ящикам поддельные квитанции якобы на доплату за транспортный налог за прошлый год. Если человек перейдет по прикрепленному к письму QR-коду, на его устройство могут установить вредоносное ПО или "угнать" учетную запись от "Госуслуг".

Также мошенники присылают уведомления с QR-кодами по подложным штрафам, якобы за нарушение правил дорожного движения, неуплаченные налоги, к примеру, налоги на имущество или транспортный налог сказал Соловьев

Юрист рекомендует сначала удостовериться в реальности таких начислений, прежде чем оплачивать штраф по прикрепленному к сообщению QR-коду.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации осенью этого года примет третий пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам.