Москва7 авг Вести.Мошенники вернулись к старым схемам – из-за блокировок подозрительных транзакций банками, аферисты перешли к запугиванию россиян. Об этом ИС "Вести" рассказал адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов.

По его словам, люди стали понимать, что диктовать по телефону коды от банков и Госуслуг – небезопасно, банковские учреждения для защиты от мошенников также стали ограничивать транзакции по переводам. Это, как отметил адвокат, заметно усложнило пути хищения денежных средств для аферистов.

И мошенники столкнулись с неким таким препятствием. И чтобы его обойти, они уже решили пойти другим путем. Соответственно, внесение наличных самой жертвы на счет подчеркнул Бетрозов

Эксперт рассказал одну из схем, которая набирает популярность у мошенников – они через других людей, вовлеченных в преступные действия, получают временный QR-код для внесения наличных средств, а затем звонят жертве и начинают ее запугивать.

[Мошенники] представляются сотрудниками Центробанка, правоохранительных органов, и ФСБ и так далее, суть заключается в том, чтобы запугать жертву, чтобы человек автоматически взял денежные средства, которые у него находятся в наличном [виде], на распоряжение принес, подошел к банкомату… далее QR-код поднес к терминалу и внес денежные средства на якобы тот самый злосчастный "безопасный счет" пояснил он

Как обратил внимание адвокат, эта схема на данный момент сложнее раскрываема.

Эта схема куда сложнее раскрываема для правоохранителей, и вообще для банковской системы, потому что есть вроде бы добровольный факт, и на данный момент пошел только всплеск, и правоохранители еще совместно с банком не определились, как все-таки решать эту проблему. Если говорить о другой проблеме, когда приходил SMS-код от банка и так далее, здесь уже они разобрались, с переводами разобрались, а с наличными достаточно сложно, потому что по каждому – если [речь] о внесении денежных средств на карты, – то им нужно будет как-то подтверждать сейчас, что вносится на свой счет. То есть либо... необходимо подтверждать по QR-коду, SMS, и так далее, что это он конкретно, то есть ты вносишь на собственный счет добавил Бетрозов

Ранее председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Игорь Бедеров сообщил об увеличении в России количества мошеннических операций через банкоматы. По его словам, это связано с высоким уровнем доверия защитных систем банка к физическому присутствию клиента у терминала.