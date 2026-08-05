Эксперт Бедеров обьяснил рост числа мошенничеств через банкоматы Как защитить свой счет от банкоматных мошенников: советы эксперта

Москва5 авг Вести.Количество мошеннических операций через банкоматы в России увеличилось из-за высокого уровня доверия защитных систем банка к физическому присутствию клиента у терминала. Об этом в беседе с RT рассказал председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Игорь Бедеров.

На этапе приема купюр банкомат не всегда передает антифрод-системе полный цифровой профиль операции. Когда человек сам вносит деньги через терминал, банку технически и юридически сложнее блокировать такую транзакцию пояснил специалист

Для защиты средств Бедеров рекомендовал устанавливать в мобильном приложении лимиты на операции с наличными и отключать возможность пополнения чужих карт. Также эксперт посоветовал использовать сервис "второго подтверждения", при котором операцию должен одобрить доверенный родственник.