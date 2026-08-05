Новый всплеск обмана: аферисты нацелились на банкоматы ЦБ: число хищений денег через банкоматы во II квартале выросло в 76 раз

Москва5 авг Вести.Во втором квартале 2026 года в России зафиксировали 1,7 тыс. мошеннических операций с применением банкоматов - это больше, чем за весь предыдущий год. Такие данные следуют из статистики Центробанка.

Речь идет о хищениях денег без открытия счетов: под влиянием злоумышленников граждане вносили наличные через банкоматы на счета аферистов. В сравнении с первым кварталом 2026-го количество таких случаев выросло в 2,2 раза, а в годовом выражении - более чем в 76 раз.

Сумма похищенных подобным образом средств тоже увеличилась: за второй квартал мошенники украли 252,3 млн рублей, за первый - 214,4 млн. Больше эти показатели были лишь по итогам третьего квартала 2024 года (336,3 млн рублей), однако тогда ЦБ пересматривал методику подсчета таких инцидентов из-за обновления банковской отчетности. Для сравнения: в 2025 году средний квартальный объем хищений через банкоматы составлял порядка 99 млн рублей, хотя во втором полугодии эти значения резко подскочили.

Как операции без добровольного согласия Банк России расценивает именно внесение денег через банкоматы, а не их снятие. При снятии клиент фактически совершает авторизованную операцию, вводя пин-код карты, тогда как хищение происходит в момент, когда он повторно вносит средства через устройство уже на счета мошенников.