Потери клиентов банков из-за мошенников составили 7,35 млрд руб во II квартале ЦБ: клиенты банков потеряли из-за мошенников 7,35 млрд руб за II квартал

Москва4 авг Вести.Клиенты российских банков потеряли от мошеннических операций 7,35 миллиарда рублей во втором квартале 2026 года, им возмещено более 500 миллионов рублей, сообщает Центробанк РФ.

Потери в первом квартале, по данным ЦБ, составляли 7,4 миллиарда рублей.

В апреле – июне… общая сумма потерь клиентов банков незначительно снизилась и составила менее 7,4 млрд рублей говорится в сообщении

В опубликованном ЦБ "Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств" уточняется, что речь идет о сумме в 7,35 миллиарда рублей за второй квартал.

В II квартале до 7% (514,6 млн рублей) увеличилась доля средств, которые банки возместили пострадавшим от мошенников клиентам указывается в сообщении

При этом во втором квартале банки отразили 17,5 миллиона попыток хищения денег клиентов почти на 1,9 триллиона рублей, следует из данных ЦБ. Рост показателей по количеству и по объему предотвращенных мошеннических операций превысил 4%.

Отмечается, что во втором квартале злоумышленники совершили 458,7 тыс. мошеннических операций, что на 7,5% меньше, чем в первом квартале.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в начале июля говорила, что банкам удается отразить более 99% мошеннических атак.