Москва4 авгВести.Клиенты российских банков потеряли от мошеннических операций 7,35 миллиарда рублей во втором квартале 2026 года, им возмещено более 500 миллионов рублей, сообщает Центробанк РФ.
Потери в первом квартале, по данным ЦБ, составляли 7,4 миллиарда рублей.
В апреле – июне… общая сумма потерь клиентов банков незначительно снизилась и составила менее 7,4 млрд рублейговорится в сообщении
В опубликованном ЦБ "Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств" уточняется, что речь идет о сумме в 7,35 миллиарда рублей за второй квартал.
В II квартале до 7% (514,6 млн рублей) увеличилась доля средств, которые банки возместили пострадавшим от мошенников клиентамуказывается в сообщении
При этом во втором квартале банки отразили 17,5 миллиона попыток хищения денег клиентов почти на 1,9 триллиона рублей, следует из данных ЦБ. Рост показателей по количеству и по объему предотвращенных мошеннических операций превысил 4%.
Отмечается, что во втором квартале злоумышленники совершили 458,7 тыс. мошеннических операций, что на 7,5% меньше, чем в первом квартале.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в начале июля говорила, что банкам удается отразить более 99% мошеннических атак.