Москва6 июн Вести.Применение дипфейков в киберпреступлениях принесло мошенникам около 15-16 миллионов рублей. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ-2026.

Он отметил, что в текущем году подтверждается тенденция к снижению киберпреступлений, но есть изменения в сценарии этих атак, они стали более изощренными, длительными и убедительными.

Мы фиксируем сегодня ряд изменений, например, в сценариях совершения этих преступлений. Сценарии стали более изощренными, длительными по времени, с хорошей подготовкой, с хорошей убедительностью, с теми самыми элементами, когда человек втягивается в соучастие к каким-либо действиям, а тем самым вызывает доверие к преступлению своим "партнером", и такого рода сценарии работают. К сожалению, мы фиксируем, что средний чек сегодня значительно стал больше …То есть сложные сценарии дают лучшие, в кавычках, результаты для киберпреступников. По направлению, например, применения дипфейков мы увидели, что средний чек сегодня составил примерно 15-16 миллионов рублей отметил Кузнецов

Ранее сообщалось, что в соцсетях может появиться кнопка "Пожаловаться на дипфейк" с быстрой модерацией. С развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и распространением генеративных моделей проблема дипфейков приобретает актуальность.