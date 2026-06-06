Москва6 июн Вести.Кибермошенничество будет эволюционировать в сторону развития инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ-2026.

По его словам, мир находится в переходном периоде, когда в один день была армия киберпреступников, а в другой – вместо человека будет возникать агент ИИ.

Кибермошенничество будет эволюционировать, безусловно, в сторону развития инструментов искусственного интеллекта. Мы сегодня находимся на таком переходном периоде, когда вчера фактически большая армия киберпреступников была вовлечена в создание специальных сценариев, использование специальных инструментов, контактов преступников со своими жертвами, то уже завтра вместо человека будет возникать агент искусственного интеллекта, который будет работать с большей эффективностью, с большей достоверностью и в больших количествах, когда он сможет это делать одновременно, на любом языке, с любыми интонациями и выдавать себя за любого человека отметил Кузнецов

Он предположил, что бояться массовой подмены людей с помощью ИИ не стоит, так как противодействие этому уже есть – у каждого человека должен появиться некий цифровой код.

Есть еще одна система безопасности от Сбера – технология "Алетейя", которая способна распознавать дипфейки на мобильных устройствах.

С дипфейками можно бороться уже сегодня. В Сбере создана технология, которую мы называем "Алетейя" – это технология, которая позволяет сегодня распознавать дипфейки. И такое технологическое решение создано. Мы сегодня предложили участникам нашей сессии установить это решение на свои мобильные устройства и использовать их в последующем для того, чтобы его тестировать дальше, помогать нам улучшать эту технологию пояснил Кузнецов

Он уточнил, что данная технология названа в честь богини истины, ведь она может за минуты определить фейк перед пользователем или нет благодаря способности работать с несколькими лицами в кадре, с разным освещением и фоном.

Кузнецов также рассказал, сколько рублей в среднем приносят дипфейки мошенникам. Он отметил, что в текущем году подтверждается тенденция к снижению киберпреступлений, но есть изменения в сценарии этих атак.