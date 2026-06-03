Ведяхин заявил о задаче снизить вероятность ошибки ИИ по сравнению с человеком Ведяхин: нужно снизить вероятность ошибки ИИ по сравнению с человеком

Москва3 июн Вести.Необходимо вывести вероятность ошибки искусственного интеллекта в уровень ниже, чем у человека. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, нет задачи довести точность искусственного интеллекта до 100%, так как это будет очень дорого.

Наша задача вывести вероятность ошибки искусственного интеллекта в уровень ниже, чем у человека ... Мы проводили сравнение с людьми, с юристами. У нас юристы изучали устав организации. Точность юриста квалифицированного, дипломированного 85%. У нас искусственный интеллект сейчас на уровне 95. Да, это не 100%, но он на 10% лучше, чем квалифицированный юрист. К слову сказать, это очень простая работа, поэтому наши юристы теперь занимаются чем-то более осмысленным ... Есть задача сделать [ИИ] существенно лучше, быстрее и точнее, чем делает человек сказал Ведяхин

Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка заявил, что агентная экономика станет абсолютно распространена к 2030 году.