Москва3 июн Вести.Добиться устойчивого роста российской экономики можно благодаря технологиям. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он рассказал, как обеспечить экономику длинными и доступными деньгами.

Технологии снижают транзакционные издержки, ускоряют товарооборот, ускоряют оборот денег. Это, конечно, ведет к росту экономики. Что касается денег, то, конечно, мы должны говорить про пенсионные накопления, чтобы они направлялись в инвестиции ... Следующее направление – это, конечно, деньги должны выйти на рынок акций, и рынок долгосрочных вложений, на фондовый рынок. Сейчас они в депозитах и достаточно коротких депозитах. Конечно, когда они в банках, на коротких депозитах сложно делать долгосрочные инвестиции банкам. Это просто становится дороже. Но мы знаем, что когда процентная ставка опускается ниже 10%, то мы видим резкий рост инвесторов, которые заходят на фондовый рынок сказал Ведяхин

Также он обратил внимание на курс рубля.

Сейчас тоже все об этом говорят. Для того, чтобы появилось много денег в рублях, нужно, чтобы валютная выручка умножалась на более высокий курс доллара к рублю. И, собственно говоря, это тоже будет большой вклад для притока именно рублей на рынок. Но при этом пока хороший крепкий рубль имеет смысл, конечно, закупать оборудование по этой цене добавил первый заместитель председателя правления Сбербанка

Ранее Александр Ведяхин заявил, что необходимо вывести вероятность ошибки искусственного интеллекта в уровень ниже, чем у человека.