Аналитик перечислил меры для стимуляции экономической активности в России Аналитик предложил повысить производительность труда с помощью роботизации

Москва11 июн Вести.Технологическое переоснащение, решение кадровых проблем и развитие регионов в комплексе создадут устойчивые условия для долгосрочного инвестиционного роста и повысят общую экономическую активность в стране. Об этом заявил ИС "Вести" начальник аналитического отдела ИК РИКОМ-ТРАСТ, доцент ВАВТ и РАНХиГС Олег Абелев.

По его словам, начать нужно с адаптации денежно-кредитной политики.

Сейчас главным тормозом является все-таки довольно высокая стоимость заемных средств. Ключевая ставка на уровне 14,5% при рентабельности бизнеса 10-12%, просто делает кредиты невыгодными. Бизнес ожидает снижения ставки до однозначного уровня ниже 10% для запуска долгосрочных проектов проинформировал Абелев

Эксперт отметил, что в стране наблюдается острый дефицит специалистов конкретных специальностей, и, несмотря на исторический минимум безработицы, реализовать многие проекты некому.

Надо повышать производительность труда через роботизацию, но не повально во всех отраслях, а там, где это повысит качество жизни и зарплаты для привлечения специалистов предложил Абелев

Важным шагом, по его словам, станет и технологическое переоснащение.

Если мы делаем ставку на сквозное внедрение технологий, то тогда мы идем за производительностью труда, упрощаем работу бизнеса, идем в сторону автономных систем, цифровых платформ, искусственного интеллекта, но не подменяем искусственным интеллектом все бизнес-процессы добавил он

Еще одним важным направлением станет развитие регионов, подчеркнул Абелев.

Переезд крупных госкомпаний в регионы для создания новых рабочих мест и укрепления муниципальных бюджетов, а также продолжение программы инфраструктурных бюджетных кредитов пояснил эксперт

Дополнительным стимулом послужит продолжение программы инфраструктурных бюджетных кредитов — до 2030 года на эти цели запланировано выделение примерно 750 млрд рублей. Это обеспечит поддержку инфраструктурных проектов на региональном уровне, уверен Абелев.