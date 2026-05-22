Москва22 мая Вести.Для восстановления и ускорения темпов роста российской экономики необходимо внедрение налогового стимулирования инвестиционной деятельности, снижение ключевой ставки и формирование долгосрочных заказов. Об этом депутат Государственной думы, доктор экономических наук Оксана Дмитриева сообщила в интервью ИС "Вести".

По ее словам, правительству необходимо отходить от планового охлаждения экономики.

Нужно налоговое стимулирование инвестиционной деятельности. Соответственно, нужно восстанавливать инвестиционную льготу по налогу на прибыль и снова вернуться к прежним ограничениям по неуплате НДС для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения. То есть снова вернуться хотя бы к 60 миллионам рублей, тем самым мы малый бизнес, в том числе и малые предприятия промышленные, обрабатывающие, которые зашевелились, мы все-таки их будем стимулировать и не препятствовать их развитию сказала Дмитриева

Также, по ее мнению, необходимо отказаться от системы тендеров ради формирования долгосрочных заказов, в особенности в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК).

Потому что сами поставщики и подрядчики непосредственно по заказам ВПК, у них там иная схема, и они уже во многом от этих конкурсов отделены, освобождены. Но все, кто с ними работают, они по-прежнему находятся не под волатильностью заказа. А для того, чтобы экономика развивалась, для того чтобы вкладывались инвестиции, нужно иметь надежный предприятию спрос, чтобы он был и сегодня, и завтра, и послезавтра объяснила депутат

Последним пунктом в плане ускорения роста российской экономики стоит продолжение снижения ключевой ставки до уровня, который был в 2022-2023 годах – примерно 7,5-8%, подытожила Дмитриева.

