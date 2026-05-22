В Госдуме заявили о необходимости прекратить политику по укреплению рубля

В ГД считают, что необходимо прекратить политику укрепления рубля В Госдуме заявили о необходимости прекратить политику по укреплению рубля

Москва22 мая Вести.В России необходимо прекратить политику укрепления рубля, чтобы восстановить и увеличить темпы роста экономики. Такое мнение депутат Государственной думы, доктор экономических наук Оксана Дмитриева высказала в интервью ИС "Вести".

По ее словам, недорогой рубль повысит конкурентоспособность валюты на мировом рынке.

Еще один момент, важный тоже, – это прекратить политику укрепления рубля. То есть нужно, безусловно, делать рубль недорогим, и это повышает конкурентоспособность, потому что дорогой рубль бьет по импортозамещению сказала Дмитриева

Также, по ее мнению, необходимо отказаться от накопления Фонда национального благосостояния.

Формально использовать эти средства на покрытие дефицита бюджета, потому что такая позиция, которая у нас есть с бюджетом, когда практически 6 триллионов рублей в 2025 году из 42 триллионов по расходам ушло в банковскую систему. Это свыше 3 триллионов расходов на обслуживание долга, то есть этот банкет с ключевой ставкой оплачивал фактически бюджет. И тоже бюджет субсидировал процентные расходы по ипотеке, по аграрным кредитам, по промышленным кредитам… добавила парламентарий

Ранее сообщалось, что в краткосрочной перспективе рубль может оставаться крепким или даже продолжить свое укрепление.