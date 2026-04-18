Россиянам на фоне смягчения денежно-кредитной политики и падения доходности банковских депозитов следует рассмотреть альтернативные инструменты, такие как облигации и биржевое золото. Такой рекомендацией поделилась эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.

Она пояснила в беседе с РИА Новости, что цикл снижения ключевой ставки ЦБ ведет к сокращению прибыли по вкладам как в национальной, так и в иностранной валюте.

Кокорева отметила, что в сегменте облигаций все еще можно найти варианты с привлекательной доходностью при относительно низком уровне риска.

Эксперт также указала на восходящий тренд в секторе драгоценных металлов. Она предложила рассмотреть вложения в золото. По словам специалиста, укрепление курса рубля в сочетании с низкими процентными ставками делает простое хранение валюты на счетах экономически невыгодным.

Помимо этого, аналитик выразила мнение, что инвесторам стоит присмотреться к акциям компаний, выплачивающих высокие дивиденды, так как соответствующий сезон на российском фондовом рынке сейчас входит в активную фазу.

Ранее аналитик-стратег УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев заявил, что на фоне снижения ключевой ставки инвесторы проявят повышенную заинтересованность на долгосрочные облигации с фиксированным купоном.