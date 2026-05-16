Эксперт: для краткосрочного хранения внутри России доллар стал менее выгоден

Москва16 мая Вести.Для краткосрочного хранения внутри России доллар стал менее выгоден, но отказываться от доллара преждевременно — это по-прежнему главная резервная валюта мира, считает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

В интервью агентству "Прайм" он заявил, что рублевые инструменты выглядят привлекательнее валютных сбережений. А хранение наличных долларов теряет смысл.

Причин этому несколько, по его словам. Во-первых, из-за высоких рублевых ставок депозиты дают доход, а наличная валюта — нет; санкционные ограничения снизили ликвидность и усложнили переводы; в-третьих, есть проблемы со старыми купюрами. Также наблюдается глобальная тенденция на ослабление доллара из-за экономики США и на укрепление рубля на фоне высокой ключевой ставки и дорогой нефти.