Москва19 мая Вести.Золото - лучшая замена иностранной валюте на данный момент, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев на презентации проекта "Росвексель".

Он отметил, что пока россияне проявляют к золоту сдержанный интерес, поскольку его ликвидность остается низкой, передает агентство ТАСС.

Золото - это идеальная, на мой взгляд, альтернатива наличной иностранной валюте… Давайте копить золото, это точно лучше, чем наличные доллары сказал Моисеев

Ранее эксперт Антон Свириденко заявил ИС "Вести", что международные резервы переводятся в золото из-за мировой нестабильности, вызванной действиями США и ростом конфликтности.