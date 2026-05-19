Москва19 маяВести.Золото - лучшая замена иностранной валюте на данный момент, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев на презентации проекта "Росвексель".
Он отметил, что пока россияне проявляют к золоту сдержанный интерес, поскольку его ликвидность остается низкой, передает агентство ТАСС.
Золото - это идеальная, на мой взгляд, альтернатива наличной иностранной валюте… Давайте копить золото, это точно лучше, чем наличные долларысказал Моисеев
Ранее эксперт Антон Свириденко заявил ИС "Вести", что международные резервы переводятся в золото из-за мировой нестабильности, вызванной действиями США и ростом конфликтности.