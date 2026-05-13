Москва13 мая Вести.Турбулентность в экономической системе, рост числа конфликтов в мире приводят к шаткости Бреттон-Вудских институтов, каковыми являются Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Об этом ИС "Вести" заявил исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.

Что касается угрозы для мировых международных расчетов и почему резервы переводятся в золото? Это связано, безусловно, с турбулентностью, неожиданными действиями, связанными с торговыми пошлинами США, с ростом конфликтности, и с пониманием того, что денежные потоки, которые свободно ходили, могут быть перекрыты. Поэтому все перестраховываются, создаются альтернативные платежные механизмы, в том числе идет также расширение использования юаней в мировой торговле, идет расширение использования криптоактивов тоже во внешнеторговых сделках. Все это формирует новый контур мировой финансовой системы, который идет вне Бреттон-Вудских институтов заявил он

По словам эксперта, на данный момент ключевые международные финансовые институты, созданные после Второй мировой войны начинают не успевать за изменениями.

Бреттон-Вудские институты несколько законсервировались, и к приходу новых игроков с новыми технологиями в какой-то степени они не готовы и пытаются бороться за сохранение своих преимуществ. Но, как мы видим, это сейчас очень сложно, потому что прогресс опережает возможности по консервации добавил Свириденко

