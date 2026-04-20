Мировая экономика адаптируется к кризису вокруг Ирана, считает эксперт Эксперт Колташов: мировая экономика активно адаптируется к кризису вокруг Ирана

Москва20 апр Вести.Мировая экономика интенсивно адаптируется к кризису вокруг Ирана и нарушению транзита через Ормузский пролив. Об этом директор Института нового общества, экономист и политолог Василий Колташов сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, мировой кризис работает на оздоровление процессов в экономике за счет некоторых участников рынка.

Американцы сокращают избыточную промышленность в Европе и в Соединенном Королевстве, пытаясь сохранить свою промышленность и удержать цены на нефть от повышения… В Японии то же самое сокращение происходит. Плюс американцы задают Японии, европейским странам, так сказать, формулу милитаризации, а милитаризация может означать, что им столько энергоресурсов сейчас и не понадобится объяснил Колташов

Кроме того, некоторые страны смогли быстро перестроиться в условиях энергетического кризиса и сейчас начинают заполнять освободившиеся ниши в мировой экономике, добавил эксперт.

Некоторые страны быстро перестраиваются и начинают покупать [нефть] у России и у других стран. А некоторые сейчас особенно хорошо себя начинают чувствовать, конечно, испытав первоначальный шок, как Индия, в частности, но дальше они понимают, что перед ними открываются возможности того самого промышленного развития, что в мировой экономике освобождаются ниши, образуются пустоты, которые индийская промышленность может занять. Это же касается Китая подчеркнул Василий Колташов

Ранее сообщалось, что во время конфликта на Ближнем Востоке основные маршруты транспортировки нефти по морю стали трансокеаническими и пролегают в обход Африки.