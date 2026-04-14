Москва14 апр Вести.Военные действия на Ближнем Востоке спровоцировали резкий рост расчетов за нефть в юанях, что привело к возрождению концепции петроюаня в качестве альтернативы нефтедоллару. Об этом сообщило Bloomberg.

Журналисты агентства обратили внимание на то, что Иран в том числе начал принимать плату за проход судов через Ормузский пролив в китайской валюте.

Пекин, как следует из материала, последовательно развивает инфраструктуру для торговли сырьем в своей валюте, используя фьючерсы в Шанхае, платежную систему CIPS и цифровой юань.

Чиновники КНР, как указало Bloomberg, постоянно работают над укреплением экономических связей со странами Ближнего Востока - экспортерами нефти.

9 апреля экономист Алексей Бобровский сообщил Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", что иранский конфликт полностью изменил экономическую ситуацию в мире. Главную роль в этом, по словам Бобровского, сыграл президент США Дональд Трамп. Экономист пояснил, что американский лидер переделил рынки нефти и газа.