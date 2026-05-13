Силуанов: мир отказывается от доллара и переходит на юань в расчетах за нефть

Москва13 мая Вести.Ситуация в Ормузском проливе стала катализатором изменений в мировых расчетах за нефть, поскольку страны все чаще отказываются от традиционных долларовых платежей в пользу юаня, предпочитая более надежные финансовые инструменты.

На это в интервью РИА Новости указал министр финансов России Антон Силуанов. Заявление он сделал накануне заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР), которое впервые пройдет в Москве 14–15 мая.

По словам Силуанова, конфликт на Ближнем Востоке, в особенности удары по нефтедобывающим странам и фактическая блокировка Ормузского пролива, серьезно повлиял на добычу и экспорт энергоресурсов.

До начала кризиса в конце февраля через этот важный водный путь ежедневно проходило около 20 миллионов баррелей нефти — одна пятая часть мировых поставок.

Из-за ситуации в Ормузском проливе расчеты за нефть из традиционных долларовых платежей переходят в юань. О чем это говорит? События последних лет стимулируют страны искать более надежные инструменты. Как раз национальные валюты выглядят предпочтительнее отметил Силуанов

Он уточнил, что китайские покупатели уже активно используют для расчетов юань, а другие страны начинают рассматривать эту валюту как альтернативу доллару.

Ранее глава российского Минфина предупредил о последствиях кризиса вокруг Ормузского пролива и санкций в отношении Москвы.