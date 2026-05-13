Москва13 маяВести.Ситуация в Ормузском проливе стала катализатором изменений в мировых расчетах за нефть, поскольку страны все чаще отказываются от традиционных долларовых платежей в пользу юаня, предпочитая более надежные финансовые инструменты.
На это в интервью РИА Новости указал министр финансов России Антон Силуанов. Заявление он сделал накануне заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР), которое впервые пройдет в Москве 14–15 мая.
По словам Силуанова, конфликт на Ближнем Востоке, в особенности удары по нефтедобывающим странам и фактическая блокировка Ормузского пролива, серьезно повлиял на добычу и экспорт энергоресурсов.
До начала кризиса в конце февраля через этот важный водный путь ежедневно проходило около 20 миллионов баррелей нефти — одна пятая часть мировых поставок.
Из-за ситуации в Ормузском проливе расчеты за нефть из традиционных долларовых платежей переходят в юань. О чем это говорит? События последних лет стимулируют страны искать более надежные инструменты. Как раз национальные валюты выглядят предпочтительнееотметил Силуанов
Он уточнил, что китайские покупатели уже активно используют для расчетов юань, а другие страны начинают рассматривать эту валюту как альтернативу доллару.
Ранее глава российского Минфина предупредил о последствиях кризиса вокруг Ормузского пролива и санкций в отношении Москвы.