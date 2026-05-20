Москва20 мая Вести.В краткосрочной перспективе рубль может оставаться крепким и даже продолжать укрепляться. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов.

Экономист назвал основные причины, которые способствуют укреплению отечественной валюты на мировом рынке.

Конфликт на Ближнем Востоке и подорожание нефти оказывает прямое влияние на курс рубля. По мере того, как дорожает нефть и сопутствующие товары: газ, нефтепродукты, топливо, электроэнергетика и так далее, –. увеличиваются экспортные доходы России. Объем валюты от экспортных операций увеличивается, это способствует укреплению. Политика ЦБ также способствует укреплению рубля… Я думаю, что в краткосрочной перспективе рубль может оставаться крепким и даже продолжать укрепляться рассказал Кононов

Ранее западные СМИ сообщали, что с начала апреля российский рубль укрепился относительно доллара примерно на 12% и показал лучший результат по этому показателю среди остальных валют.