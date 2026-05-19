Москва19 маяВести.С начала апреля российский рубль укрепился относительно доллара примерно на 12% и показал лучший результат по этому показателю среди остальных валют. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По информации журналистов, таким показателям способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти.
Российский рубль укрепился и стал лучшей в мире валютой по отношению к доллару за этот кварталговорится в публикации
Как отметило агентство, курс рубля по отношению к доллару опустился до самой низкой отметки с февраля 2023 года.
Ранее стало известно, что расчетный курс доллара впервые с 8 февраля 2023 года упал ниже 72 рублей.