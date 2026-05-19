Западные СМИ назвали рубль лучшей в мире валютой по отношению к доллару Bloomberg: рубль возглавил рейтинг лучших валют мира относительно доллара

Москва19 мая Вести.С начала апреля российский рубль укрепился относительно доллара примерно на 12% и показал лучший результат по этому показателю среди остальных валют. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По информации журналистов, таким показателям способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти.

Как отметило агентство, курс рубля по отношению к доллару опустился до самой низкой отметки с февраля 2023 года.

Ранее стало известно, что расчетный курс доллара впервые с 8 февраля 2023 года упал ниже 72 рублей.