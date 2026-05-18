Москва18 маяВести.Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, впервые с 8 февраля 2023 года опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
К 15.17 мск курс американской валюты снижался на 92 копейки относительно предыдущего закрытия — до 72,07 руб. Минутами ранее он опускался до 71,99 рубля.
Ранее управляющий активами Роман Андреев заявил, что в ближайшие годы курс доллара может опуститься до уровня около 51 рубля на фоне ослабления американской валюты на мировом рынке. По мнению эксперта, сейчас американская валюта находится в уязвимом положении.
Между тем в Сбербанке ожидают ослабления рубля во втором полугодии 2026 года. Там считают, что доллар к концу 4-го квартала в среднем будет стоить 80–90 рублей.