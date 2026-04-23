В "Опоре России" рассказали о мерах по привлечению молодежи в промышленность

Москва23 апр Вести.Повышение престижа промышленных профессий могло бы помочь привлечь работать больше молодежи в эту сферу. Об этом вице-президент "Опоры России" Артем Артемьев сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, одной из возможных мер поддержки молодых специалистов может стать введение специальной ипотечной программы для промышленной отрасли.

Молодые люди решают ведь свои проблемы бытовые, и тут можно было бы говорить, если бы, допустим, со стороны государства появился какой-то вот инструмент. Вот есть же IT-ипотека, да? Появилась бы промипотека для молодых семей, которые заняты в промышленности. Тоже это обеспечивало бы приток и долгосрочный интерес со стороны молодого поколения выразил свое мнение Артемьев

Также он отметил необходимость введения профессиональной подготовки наставников на предприятиях.

С этим есть сложности, потому что мастеров и бригадиров у нас не готовят специально. А вот как армия управляется сержантами, так и производство управляется мастерами. Поэтому здесь те, кто является носителями культуры на производственных предприятиях, они и должны постоянно повышать свою квалификацию и должны отвечать за первичную адаптацию молодого поколения на предприятиях добавил Артемьев

Ранее эксперты сообщили, что потребности российского рынка труда в промышленной сфере сложно спрогнозировать даже на полгода вперед, однако глобальных проблем с кадрами в этой отрасли в России нет.