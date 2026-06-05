Новак назвал нехватку кадров значительным риском для российской экономики Новак: нехватка кадров является значительным риском для российской экономики

Москва5 июн Вести.Необходим переток работников из непроизводительных отраслей в отрасли, дающие высокую добавленную стоимость, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2026.

Нехватка кадров - значительный риск для экономики России, отметил он.

И, конечно, если говорить о рисках, один из таких важнейших рисков, самых значимых - это дефицит кадров и отставание роста производительности труда от роста заработных плат сказал Новак

Ранее Новак сказал, что рост цен на большинстве российских заправок находится в пределах инфляции, ситуация на рынке топлива стабильная.