Москва19 мая Вести.В России в ближайшие пять лет необходимо будет заместить около 11 миллионов рабочих мест. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак в ходе форума по повышению производительности труда.

По его словам, которые приводит ТАСС, к 2030 году дополнительная потребность российской экономики в работниках составит около 3,1 миллиона человек.

Как отметил вице-премьер, решение кадрового вопроса требует перераспределения трудовых ресурсов из низкопроизводительных секторов в приоритетные сферы экономики. Новак уточнил, что речь идет об обрабатывающей промышленности, информационных технологиях, креативных индустриях и туризме.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России необходимо добиваться экономики высоких зарплат, а также активно внедрять инновации в сферу производства.