Москва1 июл Вести.Общий дефицит кадров является главным ограничителем для роста производства российской обрабатывающей промышленности. Об этом ИС "Вести" заявил начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст", доцент ВАВТ и РАНХиГС Олег Абелев.

По его словам, к началу следующего года промышленность может столкнуться с нехваткой около пяти миллионов квалифицированных рабочих специалистов.

Сейчас главные ограничители роста – это общий дефицит кадров. То есть, вроде бы безработица официальная 2,2%, она рекордно низкая за всю историю современной России, но при этом есть общий дефицит кадров. … Гражданские отрасли, легкая промышленность, машиностроение испытывают острый дефицит именно рабочих специальностей: швей, сборщиков, станочников, – такого рода специальностей объяснил Абелев

Ранее сообщалось, что июньские темпы роста производства российских обрабатывающих отраслей стали самыми высокими с января 2025 года. Об этом говорится в исследовании S&P Global. Индекс деловой активности (PMI) в июне вырос до 50,3 пункта – значение выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности.