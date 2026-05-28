Промышленность движется по необъяснимой траектории В России промпроизводство в январе-апреле увеличилось на 0,7%

Москва28 мая Вести.Российский промышленный сектор по итогам первых четырех месяцев 2026 года продемонстрировал умеренный подъем, основным драйвером которого остаются обрабатывающие производства.

Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата и мнения независимых аналитиков.

В материале подчеркивается наличие расхождений между официальной статистикой и экспертной аналитикой.

Согласно данным Росстата, в апреле объемы промышленного производства в стране увеличились на 1,9% в годовом исчислении, а совокупный показатель за период с января по апрель вырос на 0,7%. При этом в обработке зафиксирован рост на 3,1% относительно апреля прошлого года, тогда как добывающий сектор просел на 0,4%.

Лидирующим направлением в промышленности остается оборонно-промышленный комплекс. Так, производство транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику и судостроение) подскочило на 57,4%, готовых металлических изделий — на 23%, а выпуск медикаментов и медицинских материалов - на 15,4%. Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) скептически отнеслись к официальным расчетам. Аналитики центра пояснили, что мартовский индекс промпроизводства в годовом выражении составил 102,3% по исходным данным, однако после очистки от сезонного фактора Росстат зафиксировал рост на уровне 104,6%.

Специалисты ЦМАКП подчеркнули, что количество рабочих дней в марте 2025 и 2026 годов было абсолютно одинаковым, а значит, столь значительное изменение коэффициента сезонности со стороны ведомства (более чем на два процентных пункта) выглядит необоснованным. Эксперты добавили, что их собственные расчетные модели подобных сезонных аномалий не выявили.

По версии Росстата, после стабильного января сектор прибавлял по 0,2% ежемесячно в феврале и марте, благодаря чему показатели марта превысили средний уровень конца прошлого года на 1,3%.

Эксперты ЦМАКП, напротив, зафиксировали спад производства в январе с последующим вялым восстановлением, из-за чего мартовский выпуск оказался на 0,6% ниже средних значений четвертого квартала 2025 года.

Ближе к этой оценке находятся и выводы Центра развития ВШЭ, специалисты которого констатируют стагнацию промышленного производства в России на протяжении последнего полугода.

