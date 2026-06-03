Москва3 июн Вести.Агентная экономика получит широкое распространение к 2030 году. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Наверное, в 2030 году, эта технология станет уже абсолютно распространенной, и мы о ней уже не будем говорить, потому что станет нормой рынка. Что такое агент? Агент искусственного интеллекта – это тот субъект, который находит лучшую сделку и ее реализует самостоятельно. Менеджер может поставить человека в центре для контроля, для принятия решений. Все зависит от того, какую доверенность человек будет давать этому агенту