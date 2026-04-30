Сбербанк ожидает оживления экономики России только во втором полугодии Сбербанк не видит признаков улучшения в российской экономике

Москва30 апр Вести.Сбербанк пока не фиксирует устойчивых признаков улучшения в российской экономике, сообщил заместитель председателя правления и финансовый директор банка Тарас Скворцов.

Я пока не могу сказать, что мы в апреле видим какие-то большие признаки изменения ситуации к лучшему. Надеемся традиционно на второе полугодие сказал Скворцов

В то же время он добавил, что влияние текущих геополитических факторов и роста цен на нефть тоже пока не ощущается в полной мере из-за временного лага поступления средств по контрактам. Скворцов отметил, что более четкая оценка ситуации может появиться уже в мае-июне, когда начнут проявляться эффекты внешнеэкономических изменений.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о глубочайшем кризисе на мировом рынке нефти. По его словам, значительные объемы сырья не поступают на рынок, что приводит к дисбалансу между спросом и предложением.